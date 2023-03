VIDEO. Assist van Kevin De Bruyne doet weer monden openvallen: de perfect aangesneden dieptepass voor Manchester City-spits Alvarez

Manchester City is weer onhoudbaar dezer dagen. Erling Haaland maakte er zaterdagavond in de kwartfinale van de FA Cup tegen Burnley (6-0) weer drie, Kevin De Bruyne gaf twee assists. Vooral de tweede mocht er zijn: een perfect gemeten pass in de loop van Julian Alvarez. En de afwerking van de Argentijnse spits mocht er ook zijn.