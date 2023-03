Quasi ongezien op het hoogste niveau: trainer Antonio Conte haalt verwoestend uit naar eigen “egoïstische” spelers bij Tottenham

Tottenham leed zaterdag duur puntenverlies in de strijd om de top vier in de Premier League. De Spurs bleven tegen laagvlieger Southampton steken op 3-3. Tot woede van trainer Antonio Conte, zo bleek op de persconferentie.

Het was vooral de manier waarop die de Italiaan tegen de borst stuitte. Tottenham leed in het slot nog met 1-3, tot het foutliep in de blessuretijd. En dat lang na de uitschakeling in de Champions League en FA Cup.

“Ik ben hier helemaal niet aan gewend”, foeterde Conte. “Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Ik zie elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel in de wedstrijd stoppen. Dit is niet het gevolg van tactiek, maar van een gebrek aan passie en beleving. Als die twee onderdelen ontbreken, dan kun je verliezen van een jonger Sheffield United en kan het ook misgaan tegen Southampton ondanks dat je 1-3 voor staat. We zijn te angstig. Ze zijn er hier aan gewend. Ze zijn er gewoon gewend aan geraakt om niets te winnen. Ze willen niet voor iets belangrijks spelen, ze willen niet onder druk spelen, ze willen geen stress krijgen. Dat is lekker makkelijk. Dat is het verhaal van Tottenham.”

“De eigenaar (Joe Lewis, red.) is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen. Ik heb geprobeerd de situatie te camoufleren, maar nu niet meer. Dit is onacceptabel voor al die fans die een ticket kopen en ons volgen”, aldus nog de gewezen coach van onder anderen Inter, Juventus en Chelsea.