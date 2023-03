Real Madrid-middenvelder Toni Kroos windt geen doekjes om vraag over Eden Hazard: “Ik heb geen medelijden, een slecht leven heeft hij niet”

Eden Hazard mist zondagavond meer dan waarschijnlijk zijn elfde Clásico op rij. Sinds hij in 2019 bij Real Madrid terechtkwam speelde hij nog nooit mee tegen Barcelona. Pijnlijk. In aanloop naar de topper ging Eleven Sports op bezoek in Madrid bij middenvelder Toni Kroos en coach Carlo Ancelotti. “Medelijden is misplaatst in het voetbal”, aldus Kroos.

“Natuurlijk is het een lastige situatie, maar medelijden is misplaatst in het voetbal”, aldus de doodeerlijke Toni Kroos. “Ik geloof niet dat Eden een slecht leven heeft. Medelijden kun je hebben met mensen die het veel slechter hebben dan hem. Het gaat niet om geld, ik heb met niemand medelijden in het voetbal.”

“Het is een lastige situatie, dat wel. En het duurt al een hele tijd. Maar uiteindelijk is iedereen voor een stukje zelf verantwoordelijk voor zijn situatie. Ik ken Eden zeer goed, we zijn vaak samen. Maar medelijden heb ik met mensen die het zeer slecht hebben en daar behoort Eden niet toe”, besluit Kroos.

Ancelotti: “Ik ben hier niet om elke speler minuten te geven”

Coach Carlo Ancelotti hebben we wel al vaker gehoord over de voormalige Rode Duivel. “De situatie is vrij ingewikkeld”, geeft de Italiaan toe. “In termen van talent heeft Hazard het recht om te spelen. Maar in een grote club is er concurrentie. Ik ben hier niet om elke speler minuten te geven, ik ben hier om wedstrijden te winnen. Ik kijk ook niet naar hoeveel een speler verdient of hoe oud hij is. Zoals ik al zei: ik stel een ploeg op om wedstrijden te winnen, meer niet.”