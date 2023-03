Club YLA haalt sloophamer boven en smeert landskampioen Anderlecht historische 0-4-nederlaag aan: “Titelstrijd weer volledig opengegooid”

Club YLA heeft Play-Off 1 met een absolute stuntzege ingezet. Eeuwige rivaal Anderlecht kreeg een bijzonder zware 0-4-nederlaag aan de broek gesmeerd. “Een weliswaar onverwachte maar ook heel deugddoende en verdiende overwinning. Het was een plezante busrit richting Brugge”, lacht Lyndsey Van Belle. “We begonnen de wedstrijd met heel veel intensiteit en het gevoel dat we niets te verliezen hadden. Dat bleek overduidelijk de juiste insteek. Na een gelijkopgaande openingsfase ging het licht even uit bij onze ex-speelster Esther Buabadi, die terecht rood pakte na een slaande beweging. Anderlecht bleek na die uitsluiting even van slag en daar konden wij gebruik van maken om de 0-1 te scoren. Onze coach Dennis Moerman had erop gehamerd dat ik als flankverdediger bij elke aanval hoog moest staan, en dat loonde. Ik kon vrij op doel afgaan en de belangrijke 0-1 op het bord zetten.”

“Na rust was het voor ons alle zeilen bijzetten tegen een Anderlecht, dat vol op zoek ging naar de gelijkmaker”, gaat Lyndsey Van Belle verder. “Onze keepster Femke Schamp stond echter pal en op een tegenaanval lukten we via Sakina Ouzraoui de bevrijdende 0-2. Onze spits in vorm Roosa Ariyo maakte de match nadien met twee mooie goals volledig dood. Een zonder meer historische overwinning voor ons. Al het goede dat we dit seizoen al lieten zien, kwam er nu uit in een topmatch tegen de regerende landskampioen. We hebben de titelstrijd weer volledig opengegooid en dat geeft ons heel veel vertrouwen naar het vervolg van Play-Off 1.”

Opnieuw tegen RC Genk

De topmatchen volgen mekaar nu heel snel op voor Club YLA. Dinsdag staat de thuismatch tegen KRC Genk al op het programma. Meteen ook de mogelijkheid om revanche te nemen voor de bekeruitschakeling. “Voor de derde keer in amper veertien dagen staan we tegenover Genk. Zij zorgden net als wij voor een stunt door titelfavoriet OH Leuven te kloppen. Twee ploegen die met veel vertrouwen aan de aftrap komen, het wordt een bijzonder interessante wedstrijd”, besluit Van Belle.