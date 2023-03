Waarom Zulte Waregem maar beter zijn lot in de handen van Frederik D’Hollander legt: Interim-coach scoort goede punten bij debuut

Hij is geen man van grote woorden en wellicht kent de modale Belgische voetbalfan Frederik D’Hollander helemaal niet zo goed. Toch ontpopte de voormalige aanvaller die dit seizoen Jong Essevee coachte, zich in Luik tot de geknipte man om dit Zulte Waregem te leiden in de felle degradatiestrijd. Al blijft het onduidelijk of het Essevee-bestuur wel door wil met deze clubman.

Eerlijkheidshalve moeten we erkennen dat de inleiding van dit artikel er helemaal anders had uitgezien, indien Standard na de pauze nog even het gaspedaal had ingeduwd. Zulte Waregem leek halfweg immers klaar voor de slachtbank: “We konden elkaar voor rust onvoldoende vinden, je merkte dat iedereen elkaar toch wat zocht”, bekende Christian Brüls na afloop. “Niet zo vreemd omdat we toch in een andere veldbezetting speelden maar na de pauze liep het duidelijk beter.”

Inderdaad. Frederik D’Hollander koos resoluut voor een viermansdefensie: “Die keuze maakte ik van dag één”, verklaarde de opvolger van Mbaye Leye na zijn debuut als hoofdcoach in de Jupiler Pro League. “Ik vind dat we niet meteen de kwaliteiten hebben om met drie man achterin te spelen”, lichtte D’Hollander zijn beslissing nader toe. “Op het einde schakelden we toch nog om naar een driemansdefensie omdat we alles op alles wilden en zo konden we gelukkig ook nog scoren.”

© Isosport

Anderzijds koos D’Hollander ook voor een andere doelman. Sammy Bossut betaalde de rekening voor tien tegendoelpunten in de laatste twee competitieduels. Hierdoor verscheen Louis Bostyn voor het eerst sinds eind december – op bezoek bij Sint-Truiden – in doel bij Essevee: “Ik had een open gesprek met Sammy en die heeft ook uitstekend gereageerd”, toonde D’Hollander zich ook alvast een uitstekende people manager.

In de mixed zone liep Bossut inderdaad allesbehalve als een donderwolk rond, integendeel zelfs. We zagen met eigen ogen hoe Bossut grapjes maakte met zijn concurrent, Bostyn. “Wij moeten nu vooral als groep denken en ik zag ook een groep die er tot het einde voluit voor is gegaan. 2-3 was misschien teveel van het goede geweest maar die zege was natuurlijk heel welkom geweest”, grinnikte D’Hollander die ook wel had gemerkt dat enkele jongens duidelijk met een ‘eerste schooldaggevoel’ rondliepen.

Geslaagd voor toegangsexamen

Veel positieve elementen dus want met Fadera en Ndour als snelle pionnen, bleek Essevee ook beter in staat om snel en gevaarlijk tegen te prikken. Toch verzuimde Standard om de partij op slot te gooien, al vond D’Hollander dat de Luikse pers een te eenzijdige analyse maakte. “Er wordt hier veel gepraat over Standard dat de kansen heeft gemist maar wij hebben hier toch ook wel een handvol kansen bij elkaar gevoetbald.”

“De groep heeft een goed gevoel, anders breng je dit hier niet. Dit gelijkspel is zonder twijfel een opsteker. Nu hebben we wat meer tijd om de partij tegen Antwerp voor te bereiden.” Toch blijft het nog onduidelijk of D’Hollander ook na de interlandbreak nog op de bank zal zitten bij Zulte Waregem: “Ik weet niet of ik op de bank zit tegen Antwerp, die vraag moet je aan het bestuur stellen”, kaatste de gewezen aanvaller de bal behendig terug. Hij slaagde alvast met glans voor zijn toegangsexamen.

Vermits de beoogde kandidaten één voor één bedankten voor de eer, lijkt het niet meer dan fair dat D’Hollander nu ook de kans krijgt om deze klus tot een goed einde te brengen. Met nog vier duels voor de boeg is er nu eenmaal ook geen ruimte voor nog meer experimenten. De weg belooft nog zwaar en bochtig te worden maar met D’Hollander aan het stuur, lijkt Essevee voor het eerst in weken toch nog niet uitgeteld.