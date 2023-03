Aangrijpend afscheid van Ikram (17), die overleed na ongeval met step: “Ik kan dit niet plaatsen en zal het ook nooit kunnen”

In het meditorium van het uitvaartcentrum Dhondt in Oudenaarde namen familie en vrienden afscheid van Ikram Tepper (17), het meisje dat overleed aan haar verwondingen nadat ze met haar step door een auto werd aangereden op de N60 in Ouwegem. Het was een serene dienst met aangrijpende foto’s, getuigenissen en de lievelingsmuziek van Ikram.

Bij aanvang van de uitvaartplechtigheid werd op een groot scherm de foto geprojecteerd van de 17-jarige Ikram Tepper, samen met een tekening van een vlinder. De dienst opende met de song Girl on fire van Alicia Keys, een van de lievelingsnummers van Ikram. Daarna nam de uitvaartverzorger het woord: “We zijn op deze plaats veel te vroeg verzameld om afscheid te nemen van Ikram. Het liefst zouden we terug naar midden vorige week gaan, maar dat kan niet. Alles schreeuwt uit protest tegen het zinloze van deze dood. De hemel huilt mee.”

Verschillende familieleden en vrienden namen het woord, getuigenissen die velen naar de keel grepen. “We hadden nog zoveel plannen. Ik zal je zo hard missen”, opende oma Lusia, bij wie Ikram in Ouwegem woonde. “Woorden schieten tekort. Ik wist niet dat stilte zo luid kon zijn. Ik weet niet wat zeggen. Maar ik wil hier staan, zoals jij er altijd stond voor mij”, zei Arne, een van de beste vrienden van Ikram.

Na het aangrijpende Not about angels van Birdy getuigden de tante en oom: “Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel verdriet we hebben. Lieve Ikram, je was één uit een miljoen. Je keek zo hard uit naar de reis, waarop je je achttiende verjaardag zou vieren. Bij elke vlinder die we zien, zullen we aan jou denken.” Een bijzonder moment was een geluidsfragment met de stemmen van Ikram en haar beste vriendin, giechelend en genietend van een avondje uit.

“Onbegrijpelijk”

Doorlopend werden foto’s geprojecteerd van Ikram, van baby tot levenslustige tiener. De laatste woorden waren van de mama van Ikram: “Hoe moet ik afscheid nemen als ik niet meer kan zeggen tot een volgende keer? Waar moet ik je nu zoeken? Liefste Ikram, waarom toch? Ik kan dit niet plaatsen, zal het ook nooit kunnen. Onbegrijpelijk, onwerkelijk en onwezenlijk. Ik hoop dat je je rust gevonden hebt hierboven. Uit het oog, maar nooit uit het hart.”

Op zaterdagmiddag 11 maart werd Ikram bij het oversteken van de N60 met haar elektrische step aangereden door een auto. Het meisje was op weg naar huis, amper honderd meter verder. Na reanimatie ter plaatse werd ze met een ernstige hoofdwonde naar het UZ Gent overgebracht. Na een operatie werd Ikram in een kunstmatige coma gehouden, maar op dinsdag 14 maart bezweek ze aan haar verwondingen.