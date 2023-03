Vincent Kompany zet iedereen bij Burnley met de voetjes op de grond na pandoering tegen Manchester City: “We zijn pas de nummer 21 van Engeland”

“We staan 13 punten los in de Championship en we speelden een goeie wedstrijd op Old Trafford in de EFL Cup (2-0, red.), maar het is belangrijk om te beseffen dat we pas de nummer 21 van Engeland zijn, niet de nummer één”, aldus Kompany. “Mijn spelers begrijpen nu hoe hard ze nog moeten werken. Het werk dat we voor de boeg hebben is gigantisch, maar we moeten het omarmen. Deze momenten heb ik in mijn hoofd opgeslagen en zullen ons helpen in de toekomst.”

Burnley werd van het kastje naar de muur gespeeld door Kevin De Bruyne en co, maar Kompany ziet de wedstrijd dus vooral als een goed leermoment. “Als ik deze wedstrijd tien keer op een rij zou kunnen spelen, ik zou het doen. Tot we een manier vinden om niet te verliezen. Dit soort wedstrijden zijn soms zo veel beter om van te leren dan alle andere wedstrijden.”

© REUTERS

Focus op Burnley

Van onderschatting was er bij City geen sprake. “Velen van hen zijn mijn voormalige ploeggenoten. Ik wist hoe ze het zouden aanpakken. Ik ken hun mindset en de druk die ze voelen om altijd te presteren. De verwachtingen liggen hier heel hoog. Ik ben wel altijd trots om hier terug te zijn en ik ben trots dat ik hier nu met Burnley was.”

Natuurlijk kreeg Kompany weer de vraag voorgeschoteld of hij Pep Guardiola (ooit) zou willen opvolgen. “Mensen mogen zeggen wat ze willen, ik ga ze niet tegenhouden. Maar ik ben coach van een Championship-club. Ik ben zo blij dat ik dat mag doen en het is het enige waar ik mij nu op kan focussen.”

© Action Images via Reuters