Het dorp dat verdween onder zeven meter bagger: 100 jaar geleden annexeerde Antwerpen de linkeroever en het gehucht Sint-Anna

Op 19 maart 1923, Vaderdag, stemde het Belgisch Parlement een wet die het grondgebied dat we vandaag kennen als Linkeroever afpakte van Oost-Vlaanderen en aanhechtte bij stad én provincie Antwerpen. Op die dag, honderd jaar geleden, lag er op Linkeroever een militair fort en een dorp met bijna 2.500 inwoners. Maar niets wat er toen was, kun je vandaag nog zien. Alles is afgebroken en bedolven onder meters zand.