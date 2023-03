Opmerkelijk beeld: Poetin bestuurt zelf Toyota tijdens bezoek aan Oekraïense Marioepol

Vladimir Poetin is niet te beroerd om zelf met de wagen te rijden. Dat blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media van zijn bezoek aan het Oekraïense Marioepol zaterdag. Toch opmerkelijk, want staatshoofden hebben vaak een chauffeur. Het is de eerste keer dat de Russische president naar bezet gebied in het buurland trok sinds het begin van de oorlog in februari vorig jaar. Volgens het Kremlin deed hij een rondrit in de stad om poolshoogte te nemen en met inwoners te spreken.