100 kilometer lopen levert Kom op tegen Kanker meer dan 1,3 miljoen euro op

Elk team bestaat uit vier personen en samen lopen ze 100 kilometer. “Het is niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een unieke beleving van solidariteit.”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Alle lopers steunen iedereen die door kanker wordt geraakt. Kanker verenigt. Dat voelen we vandaag opnieuw in Deinze.”

De 100km-run levert dit jaar meer dan 1,3 miljoen euro op. Die opbrengst gaat naar kankeronderzoek en dat onderzoek blijft nodig. Want jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Kom op tegen Kanker streeft naar hogere overlevingskansen en betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling.

Lauren Müller — © Guy Puttemans

Ook Lauren Müller, Thuis-actrice en meter van de 100km-run, loopt mee. Normaal stond ze vorig jaar al aan de start, maar een coronabesmetting stak daar een stokje voor. “Ik keek dus enorm uit naar vandaag”, zegt Müller. “Mijn vader is gestorven aan longkanker en verschillende mensen in mijn dichte omgeving worden ook met de ziekte geconfronteerd. Alle lopers dragen zulke verhalen mee. Dat zorgt voor een grote verbondenheid: iedereen is hier om dezelfde reden.” Ook langeafstandsloopster Mieke Gorissen is meter van de 100km-run, maar zij moest afzeggen door ziekte en staat niet aan de start.

Volgend jaar is er opnieuw een 100km-run ten voordele van Kom op tegen Kanker. Die zal plaatsvinden op 17 maart 2024 in Halle.