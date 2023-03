Pijnlijk verdict voor Michy Batshuayi: scan brengt scheurtje in de adductoren aan het licht bij Rode Duivel

Fenerbahçe lijkt het lange tijd zonder onze landgenoot Michy Batshuayi te zullen moeten doen. De aanvaller viel donderdag uit in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. Een MRI-scan bracht een scheurtje in de linkeradductoren aan het licht. Dat maakte zijn club bekend op sociale media. Het is onbekend hoe lang Batshuayi onbeschikbaar is.

De spits werd donderdag na negentien minuten met een brancard van het veld gedragen. Fenerbahçe won zonder Batshuayi nog met 1-0 van Sevilla, maar dat volstond niet na een 2-0 nederlaag in de heenmatch van de achtste finales.

© Getty Images

Sowieso geen Rode Duivel

Voor de Rode Duivels maakt het weinig verschil. Domenico Tedesco had vrijdag geen plaats voor Batshuayi in zijn eerste selectie als bondscoach. De Italiaanse Duitser gaf aan niet meer te rekenen op de Fenerbahçe-aanvaller. “Hij zat sowieso niet in mijn kern, ook niet zonder de blessure”, verklaarde hij.

De 29-jarige Batshuayi, die vijftig caps op zijn naam heeft staan, is op uitleenbasis van Chelsea actief in de Turkse hoofdstad. Hij kent er een meer dan degelijk seizoen en trof tot dusver vijftien keer raak in 25 officiële wedstrijden. Voor de Rode Duivels maakte hij op het tegenvallende WK in Qatar, vorig najaar, het enige doelpunt van het toernooi, de winnende 1-0 tegen Canada.