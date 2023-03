Chef Wouter Keersmaekers praat na tien jaar voor het eerst over verlies Michelinster: “Ik bel sindsdien de chefs op die hetzelfde meemaken”

De culinaire week begon in het Antwerpse op z’n zachtst gezegd bewogen, toen Michelin – naast nieuwe sterren voor Misera en Glass – ook onverwacht de ster afnam van twee zaken in de provincie. Bij Eyckerhof in Bornem en Vintage in Kontich kregen ze meteen een telefoontje van iemand die dat rotte gevoel maar al te goed kent: chef Wouter Keersmaekers (60) uit Boechout. Negentien jaar lang was zijn De Schone van Boskoop een gewaardeerde sterrenzaak, tot die sterrenhemel plots op zijn hoofd viel. Het heeft tien jaar geduurd, maar nu voelt de chef zich klaar om op die keiharde periode terug te blikken. “Het doet verschrikkelijk veel pijn als je ze verliest, maar het gaat ook zonder ster”, zegt hij.