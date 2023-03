Na pijnlijk paars-wit verlies tegen Club YLA gaat ook OHL kopje-onder: “We putten moed uit die nederlaag van OHL, dat toch ook kwetsbaar blijkt”

Dramatische start van de play-offs voor de vrouwen van Anderlecht. Paars-wit verloor vrijdag voor eigen volk met 0-4 van Club YLA. Een domme rode kaart voor Esther Buabadi brak de landskampioen zuur op. Klein geluk bij een ongeluk: ook leider OHL ging een dag later kopje-onder in Genk.

RSCA-coach Dave Mattheus moest de play-offs noodgedwongen beginnen zonder aanvoerder Laura De Neve en Silke Vanwijnsberghe, waardoor de Ninovieter zijn defensie diende te vertimmeren. Anderlecht startte scherp, maar na twintig minuten revancheerde Buabadia zich en dat kwam de nieuwe Red Flame op rood te staan. Zo moest paars-wit nog meer dan een uur met zijn tienen verder. Begin er maar aan...

Justien Odeurs redde nog de meubelen toen de Finse Roosa Ariyo voor haar opdook, maar even later werd de doelvrouw toch te grazen genomen door Lyndsey Van Belle. Na een snelle counter via Ariyo bezegelde de Brusselse Sakina Ouzraoui het lot van haar ex-team. Na enkele schuchtere pogingen tot de aansluitingstreffer, begon de numerieke minderheid voor de Brusselaars steeds zwaarder door te wegen en in het slotkwartier verzilverde de snelle Ariyo nog eens twee scherpe counters. De 0-4-pandoering kwam hard aan in Zaventem, waar coach Dave Mattheus en zijn speelsters vrijdag de ontgoocheling verbeten.

“We begonnen goed aan de wedstrijd, maar incasseerden toen een volstrekt onnodige rode kaart”, sprak aanvoerster Laura De Neve. “Na een overtreding op Esther Buabadia reageerde ze. In zulke fases moet je gewoon je verstand gebruiken. De rode kaart kon niet door de beugel en bepaalde de wedstrijd. Tijdens de rust beslisten we alles of niets te spelen en achterin man op man te spelen. We domineerden twintig minuten lang, maar slikten dan die 0-2 en die betekende de nekslag.”

Competitie weer open

Woensdag trekt Anderlecht naar Standard. “We putten moed uit de nederlaag van OHL, dat toch ook kwetsbaar blijkt. Al is een verplaatsing naar Standard ook geen lachertje. De competitie ligt opnieuw open. Ook Club YLA en Standard mogen nog niet afgeschreven worden in de titelstrijd.”