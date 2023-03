VIDEO. Schrijnend hooliganisme in Nederland: speler van FC Groningen krijgt klap van eigen fan, wedstrijd tijdlang stilgelegd

Onwaarschijnlijke taferelen in het Nederlandse voetbal. Jetro Willems van FC Groningen kreeg in de wedstrijd tegen Heerenveen een klap van een van de eigen supporters, terwijl hij hen tot orde probeerde te roepen. Dat gebeurde nadat een van de fans het veld betreden had en werd afgevoerd door stewards. De wedstrijd moest daardoor ook een tijdje worden stilgelegd.