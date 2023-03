Ze doen het! Lotte (27) breekt samen met Kimberly (26) wereldrecord marathonlopen met rolstoel: “Superblij, dit is de max”

Met het wereldrecord kan Lotte De Vet weer een indrukwekkende prestatie toevoegen aan de lange lijst sportieve uitdagingen die ze al volbracht. “We wilden onder het oude record van 3u54 duiken en dat is ruimschoots gelukt. Barcelona was trouwens de enige stad waar de we marathon mochten lopen met de rolstoel. In Berlijn en Amsterdam mocht het niet om veiligheidsredenen. We hadden al eens een goede tijd behaald in Wuustwezel, 3u35, maar dat parcours is niet officieel erkend dus kwam dat niet in aanmerking voor het wereldrecord. Nu zullen we het bewijsmateriaal met onze tijd opsturen naar het World Guinness Book of Records, waar het dan in de editie van 2023 in opgenomen zal worden”, vertelt Lotte.

LEES OOK. Superwoman bestaat en woont in Vlaanderen: “Ik wil niet doen wat iedereen doet”

Ze is heel tevreden over hoe de marathon verlopen is. “We zijn gestart in de vierde wave en via de zijkant van het parcours konden we andere lopers gemakkelijk inhalen. Kimberly had een belletje mee om mensen te waarschuwen dat we eraan kwamen, dat was heel handig. Zij kon me onderweg ook eten en drinken aanreiken en me moed inspreken. Fysiek mocht ze niet meehelpen. Op km 24 ging het parcours wat op en neer, dat maakte het zwaar. Na km 30 had ik er vertrouwen in dat het zou lukken, dan is de finish al dichtbij. De laatste kilometer was nog wel steil bergop, maar ik ben heel tevreden over de tijd. Ik heb meer dan 12 km/u gelopen. Erna een chocomelk om te herstellen en een cocktail op een terrasje om dit te vieren. We zijn allebei heel blij.”

Lotte is leerkracht in het buitengewoon onderwijs en zal maandagochtend gewoon weer voor de klas staan. Ze reed al met een eenwieler de Mont Ventoux op, liep de Marathon des Sables, fietste La Cannibale en reed met de Crocodile Trophy 700 km in de Australische outback. Lotte en Kimberly kennen elkaar van de zitskivakanties die ze begeleidde als monitor. “Daar zijn we bevriend geraakt en het is heel tof om dit samen te doen. Kimberly is ook trots dat haar naam ook in het World Guinness Book of Records zal staan.”