Golf van haat tegen piepjonge daders na moord op Luise (12): gegevens gelekt op Tiktok

12 en 13 jaar oud zijn ze, de daders van de fatale steekpartij in de Duitse gemeente Freudenberg. Hun motief is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de Duitse krant Bild waren de meisjes Luise al langer aan het pesten. Toen Luise dat aan een volwassene had verteld, zouden de meisjes wraak hebben willen nemen door haar maar liefst 32 messteken toe te dienen. Maar dat willen het parket en de politie niet bevestigen. Ze geven bewust zo weinig mogelijk informatie om de betrokkenen te beschermen.

Een insider onthulde wel dat de meisjes hun verklaringen op elkaar afgestemd zouden hebben. “De twee werden al vroeg ondervraagd. Het was snel duidelijk dat ze allebei exact hetzelfde verkondigden”, aldus de anonieme bron. “Maar verschillende verklaringen van buurtbewoners spreken de versie van de meisjes tegen.” Wellicht hebben ze op voorhand afgesproken wat ze zouden zeggen.

De beslissing om niet openlijk te communiceren over het motief, stuit op kritiek in de Duitse media. Volgens experten is de misdaad te spectaculair en gemediatiseerd om geen informatie te geven. Ze zijn van mening dat dat het ontstaan van ongefundeerde of onjuiste theorieën in de hand werkt. Iets wat op sociale media veelvuldig gebeurt. De politie heeft al opgeroepen om niet verder te speculeren. “Wat op sociale media de ronde doet, staat soms mijlenver van de bevindingen van het onderzoek”, klinkt het.

Identiteit openbaar

Door hun jonge leeftijd kunnen de meisjes niet strafrechtelijk vervolgd worden. Maar op sociale media worden ze wel gestraft: de afgelopen dagen kregen ze een golf van haat over zich heen. In verschillende Tiktok-video’s werd de identiteit van de meisjes openbaar gemaakt en werden zelfs linkjes gelegd naar hun accounts. Sommige van die video’s zijn al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. De meisjes werden overspoeld met honderden haatberichten en zelfs doodsbedreigingen.

Tiktok zelf heeft al laten weten dat het extra middelen zal inzetten om de haatdragende video’s te weren van hun platform. De accounts van de meisjes werden offline gehaald.

Herdenkingsdienst en rouwregister

Ondertussen proberen familie en vrienden van Luise het verlies te verwerken. Zondagvoormiddag werd een herdenkingsmis georganiseerd. Heel wat inwoners van Freudenberg kwamen samen in de kerk. Volgende woensdag staat de begrafenis gepland. Voor familie en dichte vrienden is plaats in de kerk, anderen zullen de dienst kunnen volgen in een aula van de plaatselijke school via een livestream.

Er is ook een rouwregister in de kerk waarin iedereen zijn medeleven kan betuigen. Hendrik Wüst, premier van Noordrijn-Westfalen, kwam zaterdag het rouwregister ondertekenen. Hij was duidelijk aangedaan door de gebeurtenis: “Dit trekt het vloerkleed onder je voeten vandaan.”

Ook vrienden van Luise schreven al iets. “Je was zo’n geweldig persoon en verdiende het niet om zo vroeg te gaan”, schreef iemand. Een ander meisje nam afscheid van “de beste vriendin die je je maar kan voorstellen”.