LIGUE 1. Philippe Clement en AS Monaco kunnen nog eens winnen bij staartploeg, ex-speler Club Brugge scoort

Wissam Ben Yedder (27.) en voormalig Club Brugge-speler Krépin Diatta (84.) zorgden voor de goals op Corsica. Belofteninternational Eliot Matazo bleef de hele match op de bank bij de club uit het prinsdom. Bij de thuisploeg kreeg Cyrille Bayala (53.) al vroeg in de tweede helft een rode kaart.

In de tussenstand in Frankrijk blijft AS Monaco vierde. Ajaccio staat als achttiende op een degradatieplaats.