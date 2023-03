OHL start play-offs met valse noot en lijdt in Genk eerste nederlaag van seizoen: “De druk was al groot en is nu alleen maar toegenomen”

© Dick Demey

“Het moest ooit eens gebeuren, zeker”, zuchtte trainer Jimmy Coenraets. “Al doet die eerste competitienederlaag toch nog altijd pijn, hoor. Voor rust waren we misschien niet helemaal bij de les, maar in de tweede helft hebben we getoond dat we niet zomaar op kop staan. We hebben enkele geweldige kansen de nek omgewrongen. De aansluitingstreffer viel nu pas in het slot, terwijl we die al veel vroeger verdiend hadden. Ik ben ervan overtuigd dat als die 2-1 voor het slotkwartier was gevallen, we erop en erover waren gegaan. Genk zat op zijn tandvlees en daar was bij ons nog geen sprake van. Laten we dat positief noemen. De competitie wordt een slijtageslag en ik zag bij enkele ploegen dat de tank fel geslonken is. Zondagvoormiddag hebben we getraind en ik kon vaststellen dat de kopjes van de meeste speelsters fris waren. Dat hebben we nodig.”

© Dick Demey

Komende dagen staan er voor OHL twee matchen op de lijst. Dinsdag komt AA Gent op bezoek, zaterdag is er de clash in Anderlecht. “Daar kijken we pas vanaf woensdag naar. Eerst is er Gent, dat is een ploeg met ups en downs. De Buffalo’s zijn een jonge ploeg met heel veel talent. Zij kunnen in de toekomst mee toonaangevend worden. Hun coach verklaarde dat deze eindronde een goede leerschool was. Zij hebben niets te verliezen en spelen vrijuit, ik verwacht dat ze hier en daar voor een uitschieter gaan zorgen. De druk ligt bij ons en is afgelopen weekend alleen maar toegenomen. Na de halvering van de punten en de nederlagen van ons en Anderlecht doen Standard en Club YLA ook weer mee. Het wordt nog een spannende strijd, maar we blijven positief. We hebben nog altijd alles in eigen handen.”