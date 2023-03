“UBS wil Credit Suisse voor 1 miljard dollar overnemen”, nationalisatie als deal mislukt

De Zwitserse bank UBS heeft volgens de Financial Times aangeboden om het geplaagde Credit Suisse voor een bedrag tot 1 miljard dollar over te nemen. Credit Suisse is echter van oordeel dat het bod veel te laag is, meldden bronnen aan Bloomberg. De Zwitserse autoriteiten zijn dan ook van plan om wetten te wijzigen, om de stemming van de aandeelhouders over de transactie te omzeilen.

Dat moet garanderen dat de operatie tegen maandag rond is, aldus Financial Times. De transactie tussen de twee banken moet tegen zondagavond ondertekend worden. Het bedrag is goed voor slechts een klein deel van de slotkoers van Credit Suisse vrijdag, de aandeelhouders zullen dus met bijna niets achterblijven. UBS biedt 25 centimes per aandeel, betaalbaar in USB-aandelen. Vrijdag sloot het aandeel Credit Suisse op 1,86 Zwitserse frank.

LEES OOK. Twee banken over de kop en één kreeg flinke klappen: staan we aan de vooravond van een nieuwe financiële crisis? (+)

Naast een overname door UBS zou een (volledige of gedeeltelijke) nationalisatie van Credit Suisse de enige andere haalbare optie zijn, een scenario dat de Zwitserse regering nu dan ook zou overwegen. Dat melden ingewijden aan Bloomberg.

Vakbonden

De vakbond van de bankbedienden in Zwitserland eiste zondag de deelname van de sociale partners aan de gesprekken over Credit Suisse, gezien er “enorm” veel op het spel staat voor de werkgelegenheid. Sectorvereniging Aseb (Association suisse des employés de banque, red.) “eist de onmiddellijke inschakeling van een taskforce”, een ploeg die zich op de “jobs” werpt die “in gevaar” zijn, zegt de vakbond in een communiqué.

“Er mag geen enkele beslissing genomen worden voordat de sociale partners betrokken worden” bij de gesprekken, voegt Aseb eraan toe. “Wat speelt, is enorm voor de zowat 17.000 bedienden van Credit Suisse in Zwitserland”, benadrukt de vakbond.