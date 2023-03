Nationaal Zangfeest roept op tot samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang: “Tom en Bart, ga samen rond de tafel zitten!”

“Tom en Bart, maak eerst een afspraak met elkaar en dan een afspraak met de geschiedenis.” Dat zei Bart Fierens, de nieuwe voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond, zondag op het Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwerpen. Tom Van Grieken van Vlaams Belang was aanwezig in de Lotto Arena, Bart De Wever van N-VA niet.

Het Zangfeest wordt al sinds 1933 georganiseerd in Antwerpen, achtereenvolgens in de Handelsbeurs, het Sportpaleis en de Lotto Arena. Met het evenement wil het ANZ meer aandacht vragen voor de Vlaamse muziek, maar het is natuurlijk ook een van de grootste jaarlijkse bijeenkomsten van Vlaams-nationalisten.

Vanwege de coronacrisis kon het feest de afgelopen drie jaar niet plaatsvinden. Deze 83ste editie kreeg de Lotto Arena voor zowat 80 procent gevuld. Het evenement begon met een speech van Bart Fierens, grotendeels in het teken van de verkiezingen van 2024. Fierens riep de voorzitters van N-VA en Vlaams Belang op om de handen in elkaar te slaan voor een echte splitsing van het land. “Trek u wat mij betreft terug in Poupehan en betrek er de Vlaamsgezinde politici uit andere partijen bij”, zei hij tot de partijvoorzitters.

“De Vlaamse Beweging heeft meer dan voldoende geduld gehad. Realiseer uw beginselverklaring. Vergeet wat u verdeelt, werk samen, werk samen aan de splitsing van dit land. Daarna, als dat gebeurd is, kan ieder van u terug zijn eigen weg gaan.”

“Ik ben het daar volledig mee eens”, zei Van Grieken in een reactie aan Belga na de speech. “Het lijkt me echter meer een oproep aan Bart De Wever dan aan ons. Wij zijn, ondanks de verschillen, altijd bereid tot samenwerking. De N-VA-achterban wil dit ook, nu De Wever en zijn partijelite nog.”

Daarna gaf Fierens de ruimere Vlaams Beweging een veeg uit de pan, die volgens hem niet langer uit één mond spreekt. “Wat bezielt ons om elkaar vliegen af te vangen? Waarom blijven wij elkaar onderling bekampen? Waarom vergissen wij ons van tegenstrever?”

De speech werd gevolgd door een optreden van Bandoeristengroep Zoryanitcha uit Oekraïne, die voor de gelegenheid enkele Vlaamse liederen had ingestudeerd. Later volgen nog onder meer De Romeo’s en Amaryllis Temmerman.