David Hubert is met RSCA Futures maatje te klein voor RWDM, dat makkelijke derbyzege boekt: “We moeten eens leren om onze kansen af te maken”

RSCA Futures moest zaterdag in een sfeerrijk Lotto Park zijn meerdere erkennen in een efficiënt RWDM. Er was duidelijk nog een verschil tussen een ploeg die klaar is voor de stap naar het hoogste niveau en een jolige groep jonkies die graag ook die stap wil zetten.

Na zes minuten profiteerde Kylian Hazard van slecht ontzetten van Lorenzo Lapage, waarna De Sart de bal voor bracht op Biron, die in twee tijden Rik Vercauteren versloeg met zijn dertiende treffer. Net voor rust hield de deklat de Futures van de gelijkmaker bij een vrijschop van Camara.

© BELGA

Na de pauze raakten Lissens en Leoni niet voorbij RWDM-doelman Defourny, waarna Hazard na een vlijmscherpe tegenstoot aan de overzijde wel scoorde. “Deze wedstrijd was de samenvatting van ons seizoen”, foeterde RSCA-coach Guillaume Gillet. “Het ontbreekt ons aan efficiëntie in de beide grote rechthoeken.”

© BELGA

Het hek bleek van de dam, want Vercauteren kon na het breed leggen van El Ouahdi een knal van Challouk slechts via de paal tegen de eigen netten duwen. Brusselaar Héris nam uiteindelijk de vierde Molenbeekse treffer voor zijn rekening. De Futures bleven ondanks de zware cijfers wel vrolijk combineren, maar de eerredder bleef uit. Een loeier van Lapage strandde op Defourny. De ingevallen Michez kopte naast, Takidine knalde dan weer over.

Eén op twaalf

David Hubert besefte dat de Futures met een één op twaalf hun start in de play-offs volledig gemist hebben. “We hadden meer verdiend, maar moeten de kansen dan wel leren afmaken. We moeten niet plots alles in vraag stellen, maar moeten wel conclusies trekken.”

© BELGA

De gretig ingevallen flankspeler Simion Michez verwoordde de ontgoocheling in het paars-witte kamp. “Deze derbynederlaag komt hard aan. Ik ben dan wel geboren in Charleroi, maar werd volledig opgeleid bij Anderlecht en weet hoe belangrijk de Brusselse derby’s zijn. Ik weet niet of RWDM de sterkste ploeg van de reeks is, maar het is in elk geval wel de compleetste.”

Bij RWDM was Zakaria El Ouahdi in de wolken. “Ik werd deze week opgeroepen voor de U23 van Marokko, wat me een boost gaf. Op Anderlecht kwam het er vooral op aan om de driepunter mee te graaien. Onze eerste tien minuten waren sterk, maar nadien lieten we de thuisploeg toch wat in de wedstrijd komen. In de kleedkamers werd een en ander bijgespijkerd en na rust trokken we het laken naar ons toe.”