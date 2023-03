“Russische eenheid verantwoordelijk voor MH17-ramp is actief in Oekraïne”

De luchtafweerbrigade die betrokken was bij de MH17-ramp in 2014, is ook actief in de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse publieke radiozender NPR zegt daarvoor bewijs te hebben gevonden: uit documenten in handen van de Oekraïense inlichtingendiensten zou blijken dat de 53ste luchtafweerbrigade vorig jaar lange tijd actief was in de stad Izjoem, in de regio Charkov.