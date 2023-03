Vrouwenafdeling van Tanzaniaanse regeringspartij eist castratie van homo’s

“We vragen de regering om met zware straffen te komen voor misdrijven die verband houden met seks met mensen van hetzelfde geslacht”, aldus Chatanda. “Zulke mensen moeten, als ze schuldig bevonden worden, gecastreerd worden.” In het Oost-Afrikaanse land zijn homoseksuele relaties verboden. Wie veroordeeld wordt, riskeert een lange celstraf.

Regimes in de regio voeren sinds enige tijd de druk op de LGBT+-gemeenschap gevoelig op. In buurland Oeganda wordt zo naar alle waarschijnlijkheid dinsdag gestemd over een wet waarmee iedereen die zichzelf als LGBT+ identificeert tot tien jaar cel riskeert. Het land zou zo de strengste wetgeving op het Afrikaanse continent krijgen.

Opgehitst door de invloedrijke evangelische kerken is het in de Oegandese maatschappij intussen bon ton om het Westen te beschuldigen van indoctrinatie van de jeugd. Bewijzen zijn daarvoor nog niet geleverd, maar president Yoweri Museveni sprak zich donderdag nog hard uit tegen de LGBT+-gemeenschap. Museveni, sinds 1986 aan de macht in een land waar drie kwart van de bevolking jonger is dan 30, noemde homoseksualiteit een afwijking. “Europeanen en anderen trouwen met neven en nichten en naaste familieleden”, klonk het. “Hier is trouwen binnen de eigen clan taboe. Moeten we hen sancties opleggen omdat ze met familieleden trouwen? Dat is niet onze taak.”