Vermiste Amerikaan (26) na maand dood teruggevonden op amper 120 meter vanwaar hij verdween

In de Verenigde Staten is de zoektocht naar een vermiste 26-jarige man na een maand afgesloten met droevig nieuws, na de vondst van het levenloze lichaam van de man op amper 120 meter van de locatie waar hij voor het laatst gezien werd.

jvh Bron: The Independent

Nathan Robbins maakte op 12 februari samen met een vriend een boottochtje in de Tittabawasse-rivier in Michigan, waar ze wilden gaan vissen. Hun bootje kapseisde, en tot overmaat van ramp raakte de trui van de man daarbij verwikkeld in de motor van het vaartuig. De vriend kon de oever bereiken en de hulpdiensten verwittigen, maar Robbins kwam niet meer aan het oppervlak.

In de vijf daaropvolgende weken werd op grote schaal gezocht naar de man, maar ook gespecialiseerde duikteams konden het lichaam niet lokaliseren. Dat is nu alsnog gebeurd, op amper 120 meter van de plaats waar het bootje kapseisde. volgens sheriff William Federspiel bevond het lichaam zich amper enkele meters onder het wateroppervlak, maar maakten modder en takken het moeilijk om het lichaam te zien.

“Nathan is gevonden”, schreef zijn moeder Michelle Robbins op Facebook. “We willen onze familie, vrienden, onbekenden, en het geweldige zoekteam dat niet opgaf bedanken. We krijgen eindelijk zekerheid, maar hebben nog een moeilijke tijd voor ons!”