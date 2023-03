Israëliër zwaargewond bij schietpartij op Westelijke Jordaanoever

Een Israëlische man is zwaargewond geraakt toen een schutter in de stad Huwara, op de bezette Westelijke Jordaanoever, zondag het vuur opende op zijn auto. Dat melden het leger en de hulpdiensten. De schutter, vermoedelijk een Palestijn, werd na een korte achtervolging opgepakt.

De echtgenote van de Israëlische man, die ook in de auto zat, is in shock overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto zaten ook drie kinderen, melden Israëlische media.

Nabij de stad Huwara werden vorige maand twee Israëlische broers omgebracht in een aanval door een Palestijnse terrorist. Die aanval leidde tot hevige rellen door Israëlische kolonisten, die huizen, winkels en auto’s in brand staken. Verschillende Palestijnen raakten gewond.

De extreemrechtse Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, die ook bevoegd is voor het controversiële nederzettingenbeleid, eiste dat de staat Huwara zou “wegvagen”. Later kwam hij terug op die uitspraken.

De voorbije maanden escaleerde de veiligheidssituatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Sinds begin dit jaar zijn al 86 Palestijnen, 13 Israëliërs en een Oekraïense vrouw omgekomen bij het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen. Donderdag nog kwamen vier Palestijnen om door Israëlisch geweervuur in Jenin, zaterdag werd vanuit Gaza een raket afgeschoten op Israël zonder slachtoffers te maken.

Er wordt gevreesd voor nog meer geweld, nu de ramadan volgende week begint.