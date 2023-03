Deal is rond: UBS koopt Credit Suisse voor meer dan 2 miljard dollar

De Zwitserse grootbank UBS heeft een deal gesloten om de probleembank Credit Suisse over te kopen. De Zwitserse bank betaalt meer dan 2 miljard dollar voor zijn rivaal, melden ingewijden aan Bloomberg. Ook de Financial Times meldt een akkoord over de prijs. Eerder op zondag meldde die Britse zakenkrant dat UBS 1 miljard zou betalen, maar dat bod werd dus verhoogd. Verwacht wordt dat de deal later op zondagavond wordt getekend.

De Zwitserse regering bemiddelde in de deal, om de vertrouwenscrisis in te dammen die zich wereldwijd over de financiële markten dreigt te verspreiden. De Financial Times weet nog dat de Zwitserse federale raad de wetgeving wil veranderen om een stemming van de aandeelhouders over de transactie te vermijden.

LEES OOK. Twee banken over de kop en één kreeg flinke klappen: staan we aan de vooravond van een nieuwe financiële crisis? (+)

UBS biedt 50 centimes per aandeel, betaalbaar in UBS-aandelen. Vrijdag sloot het aandeel Credit Suisse nog op 1,86 Zwitserse frank. De bank werd daarmee bij de slotbel op 8 miljard dollar gewaardeerd. De aandeelhouders zullen dus met bijna niets achterblijven.

Over de plannen waren dit weekend in allerijl crisisbesprekingen opgestart. Met de overname moet een einde komen aan de enorme daling van de aandelen en obligaties van de probleembank, na de ineenstorting van kleinere Amerikaanse banken. De Zwitsers wilden een akkoord afronden voor de beurzen in Azië openen.

De Amerikaanse autoriteiten pleegden overleg met hun Zwitserse tegenhangers, omdat zowel UBS als Credit Suisse in beide landen actief zijn en als belangrijke banken voor het wereldwijde financieel systeem beschouwd worden.