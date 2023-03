Tiktok-ster (30) sterft plots na maandenlange klachten over hoofdpijn

Een 30-jarige Britse vrouw is vrijdag overleden, nadat ze al maandenlang haar beklag deed over aanhoudende hoofdpijn.

Jehane Thomas uit Doncaster was met haar video’s met tips over opvoeden, huiswerk, en shoppen een bekende Tiktok-ster, waar ze 56.000 volgers had. De laatste maanden had ze bijzonder veel last van aanhoudende migraine, een gevolg van een oogzenuwontsteking. Toch kwam haar dood geheel onverwacht voor vrienden en familie. Ze laat twee zonen achter: Isaac (3) en Elijah (1).