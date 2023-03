Australische acteur verdronken: “Rust in vrede, kleine broer”

De Australische acteur Peter Hardy, bekend van zijn rollen in de televisiereeksen ‘McLeod’s daughters’ en ‘Neigbours’, is vorige week verdronken. Dat melden Australische media.

Hardy (66) was vorige week donderdag gaan snorkelen aan een strand nabij Perth. Het is onduidelijk waarom de man in de problemen kwam, maar zijn lichaam werd omstreeks 11 uur (plaatselijke tijd) levenloos uit het water gehaald. Kort voor hij in het water stapte, had hij nog een selfie online geplaatst, met de boodschap: “Nog een reden om blij te zijn”.

Zijn broer Michael Hardy heeft het overlijden van de acteur nu bevestigd. “Ik ben er kapot van, maar moet melden dat Peter plots overleden is”, klinkt het. “Rust in vrede, kleine broer.”