Hallo VAR? Federico Ricca ontsnapt aan rood na aanslag op Francis Amuzu

De arbitrage tijdens OH Leuven - Anderlecht ging in de slotfase even de mist in. OH Leuven-verdediger Federico Ricca ging met de voet vooruit in op een spurtende Francis Amuzu en haalde de Anderlecht-winger onderuit. Scheidsrechter Jasper Vergoote greep niet in, maar ook de VAR hield zich afzijdig: merkwaardig.