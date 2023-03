Bijna 160.000 bezoekers voor ingekort Batibouw

Bouwbeurs Batibouw heeft dit jaar, verspreid over zes dagen, 158.000 bezoekers naar Brussels Expo gelokt. Dat meldt de organisatie zondagavond. Net als vorig jaar, toen in mei, stond de beurs in het teken van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

De editie van dit jaar is weer een nomale editie, voor het eerst sinds de coronapandemie. Wegens de coronapandemie kon de beurs in 2021 alleen een digitaal evenement organiseren. In 2022 vond de beurs pas plaats in mei wegens de coronamaatregelen, maar dat jaar duurde Batibouw zes dagen. Tot en met 2019 ging het bovendien nog om elf dagen.

Batibouw telde dit jaar ook minder exposanten. Zowat 500 bedrijven uit de bouwsector maakten hun opwachting, tegenover 600 vorig jaar en ongeveer 800 voor de coronapandemie. Als reden voor de terugval wijst organisator Fisa naar het hogere aantal faillissementen in de sector en het feit dat sommige bedrijven na de coronapandemie zelf meer zijn gaan inzetten op promotie via sociale media en influencers. “Ik ben ervan overtuigd dat sommige exposanten die dit jaar helaas afwezig waren, er in 2024 opnieuw bij zullen zijn”, aldus Fisa-voorzitter Philippe Lhomme.

“Heel wat bezoekers kwamen zich informeren over duurzame en energie-efficiënte oplossingen”, klinkt het. Op de Batibouw Academy kwam die thematiek ook aan bod, in debatten, conferenties en praktische cases over de belangrijkste uitdagingen van de sector.

De beurs probeerde ook zelf het goede voorbeeld te geven: de thermostaat ging bijvoorbeeld 2 graden lager en plastic voor eenmalig gebruik was niet welkom bij de eet- en drankstanden.

Fisa mikte vooraf op 150.000 bezoekers, en dat doel is dus gehaald. Vorig jaar waren het er 116.000.