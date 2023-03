Vader uit Moeskroen aangehouden voor moord op dochter

De man die ervan verdacht wordt vrijdag in Moeskroen zijn 29-jarige dochter met een mes te hebben gedood, is zondag aangehouden op verdenking van moord. Dat is vernomen bij het parket van Doornik.

De hulpdiensten troffen vrijdag in een woning in Moeskroen het levenloze lichaam van een jonge vrouw aan. De vader, de vermoedelijke dader van de feiten, werd ter plaatse opgepakt. Hij werd zondag gehoord door de onderzoeksrechter. “Hij is in staat van beschuldiging gesteld wegens moord”, verklaarde Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des konings in Doornik.

Vrijdagavond vond een autopsie plaats. “Uit de eerste elementen bleek dat het slachtoffer werd geraakt door verscheidene messteken en een stomp voorwerp”, zei Bariseau. De oorzaken en omstandigheden van het familiale drama zijn nog niet bekend.