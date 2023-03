Van “het symbool van offensieve onmacht” tot “hij loopt over water”: Rode Duivel Loïs Openda ging op acht dagen tijd van de hel naar de hemel

Dat het snel kan gaan in het voetbal, bewijst Loïs Openda. De aanvaller van Lens kreeg verrassend de voorkeur op Michy Batshuayi bij de Rode Duivels en scoorde afgelopen weekend zijn vierde en vijfde doelpunt in een week tijd. “Hij loopt over water”, schrijft de Franse sportkrant L’Equipe. Nochtans komt Openda net uit een moeilijke periode. “Dit was het beste moment om mijn vorm terug te vinden”, zei hij.