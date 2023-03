Bella Kotchap haakt geblesseerd af bij Duitsland voor confrontatie met Rode Duivels, bondscoach roept nieuwkomer Malick Thiaw op

Armel Bella Kotchap mist met de Duitse nationale ploeg de oefenwedstrijden tegen Peru (25 maart in Mainz) en de Rode Duivels (28 maart in Keulen). De 21-jarige verdediger van Southampton moest zondag wegens een schouderblessure verstek laten gaan voor het tweeluik.

Bella Kotchap liep de blessure zaterdag in de Premier League op tijdens het 3-3 gelijkspel tegen Tottenham. Hij moest vroegtijdig worden gewisseld. Bella Kotchap zat in de Duitse selectie voor het WK van afgelopen najaar in Qatar, maar speelde daar geen minuut. Duitsland overleefde er de poulefase niet.

Bondscoach Hansi Flick riep ter vervanging Malick Thiaw op. De 21-jarige verdediger van AC Milan is nu de zesde nieuwkomer in de selectie van de Mannschaft voor de eerste oefenwedstrijden richting het EK van 2024 in eigen land. Thiaw was oorspronkelijk opgenomen in de U21-kern.