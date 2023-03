Meteen zorgen voor Tedesco: Rennes wil revaliderende Jérémy Doku al bij de Duivels weghalen

Doordat de 20-jarige Doku vorige maandag de training hervatte, ging Tedesco er gemakkelijkheidshalve van uit dat de pijlsnelle flankaanvaller fit genoeg zou zijn. Bruno Génésio, de coach van Stade Rennes, de club van Doku, ging daags voor de wedstrijd van zijn club tegen Paris Saint-Germain al in de tegenaanval. “Doku is nog niet speelklaar en daarom ben ik verrast dat hij geselecteerd is voor de nationale ploeg”, zei Génésio. “Misschien is het omdat de bondscoach met hem wil babbelen. Ik heb gevraagd aan de club om het nodige te doen zodat hij kan terugkomen om zich bij ons te laten behandelen.”

De kans dat Doku nog bij de selectie zal blijven, is klein. Hij speelde inderdaad niet mee tegen PSG, waar Rennes ook zonder hem met 0-2 won. Tedesco hield zijn kern redelijk beperkt omdat hij niet langer wil dat spelers bij de Rode Duivels revalideren. Vandaar de breuk met opperkinesist Lieven Maesschalck. Tedesco roept dan wellicht een vervanger op. Daar komen meerdere spelers voor in aanmerking: Mike Trésor (Genk) lijkt de meest voor de hand liggende, maar hij heeft het de jongste weken moeilijker. Francis Amuzu (Anderlecht) kan ook als Tedesco voor snelheid op de flanken kiest. Dries Mertens kan dan weer niet want die speelde dit weekend opnieuw niet bij Galatasaray door een knieletsel. Het is niet duidelijk of de bondscoach nog met de 35-jarige aanvaller verder wil.

Programma

Het programma van Tedesco met zijn Duivels wijkt niet veel af van dat van zijn voorganger. Maar vandaag wel. Dan begint de 37-jarige Duitser immers niet met een persconferentie. Hij wil zijn tijd gebruiken om met de spelers te praten. Daarom ook geen gesprek van de pers met een speler, wel met technisch directeur Frank Vercauteren. De Duivels die gisteren nog in actie kwamen, zullen een uitloopsessie doen. De anderen trainen individueel.

Er is dagelijks om 10.30 uur een ochtendtraining achter gesloten deuren – 15 minuten open voor de media – voorzien. Daarna, na het eten ook nog, een persconferentie met twee spelers. Martinez liet doorgaans de persconferentie vóór de training doorgaan zodat er niets van de training naar de pers uitlekte.

Vanaf donderdag staat er naast de training ook dagelijks een videosessie op het programma. In de aanloop naar de EK-wedstrijd van vrijdag in Zweden zal dat zijn om de tegenstander te ontleden. Op zaterdag wordt dat vooral de eigen prestatie ontleden. De wedstrijd van dinsdag 28 maart in Keulen tegen Duitsland is een oefenwedstrijd en zal ook als dusdanig worden gebruikt. “Geen speciale gevoelens omdat het tegen mij moederland is, gewoon een interessante oefenmatch”, zei Tedesco daar al over.