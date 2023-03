Vlaamse geeft replica van ‘schip van Petrus’ aan paus Franciscus

De tiende verjaardag van zijn pontificaat, dat wilden Mirella en haar vader niet zomaar laten passeren. Hun familie heeft een lange geschiedenis in de scheepsbouw en rederij, en dus lag het voor hen voor de hand: een replica van La Navicella, het schip van de apostel Petrus. “Mijn vader heeft ambachtslieden gevonden in Sorrento, bij Napels, die dit historische schip volledig a mano hebben nagebouwd. Alle historische details kloppen. Zowel qua materialen als de gebruikte technieken. Zo is het anker niet van staal, dat materiaal bestond toen nog niet, maar wel van steen met stokken in. Het schip is acht meter lang. Er is in totaal twee jaar aan gebouwd.”

Voor het ontwerp baseerden Maurizio en de scheepsbouwers uit Sorrento zich op een historisch wrak dat in 1986 gevonden werd op de bodem van het Meer van Tiberias, een wrak dat om en bij 2.000 jaar oud is.

Mirella schudt de hand van de paus. — © Vatican Media.

Afgelopen week mochten ze hun geschenk presenteren aan de paus. “Omdat er geen rivier, meer of zee aan het Vaticaan ligt, stond het schip opgesteld op een pleintje nabij de privévertrekken van de paus. Dan stonden we daar te wachten, netjes op een rij tot hij kwam. We zijn op plekken in het Vaticaan geweest waar je als leek nooit zou komen.”

Mirella, die opgroeide in Brasschaat, maar nu in Londen woont en werkt, mocht volgens het protocol geen gesprekken beginnen met de paus. “Maar het was een ontmoeting om nooit te vergeten. De paus was zichtbaar aangedaan van het cadeau. Dankbaarheid ervaren van een man als hij… Ik kan niet onder woorden brengen hoe dat voelt.” (adm)

Het schip in aanbouw. — © Familie Aponte