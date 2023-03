Audit Plopsa afgerond: dinsdag worden resultaten voorgesteld aan personeel

De audit naar de vermeende toxische werkcultuur binnen de Plopsa Group is afgerond. Komende dinsdag worden de resultaten gepresenteerd aan het personeel.

Het onderzoek kwam er na onthullingen in De Tijd over de werkomstandigheden binnen Plopsa-group. Het Nieuwsblad sprak ook met ex-managers en -directeurs die mogelijk een nog minder fraai beeld schetsten.

Want CEO Steven Van Den Kerkhof was er volgens de beschuldigingen weliswaar in geslaagd de Plopsa-parken om te toveren tot een van de vetste geldkoeien die Studio 100 rijk is, hij deed dat ten koste van middenkader, kader en directeurs. Van Den Kerkhof zou er samen met zijn twee rechterhanden een brulcultuur geïnstalleerd hebben waar pesterijen, scheldpartijen en extreme werkdruk normaal bevonden werden. Sommige meetings waren zo toxisch dat ze ‘strafmeetings’ genoemd werden.

Kort na de onthullingen bestelden Hans Bourlon en Gert Verhulst, beide CEO van moederbedrijf Studio 100, een onderzoek bij advocaat Christine Mussche. Dat is nu afgerond en opgeleverd. “De onderhandelingen en besprekingen naar aanleiding van het rapport van meester Mussche lopen nog”, zegt Hans Bourlon. “Dinsdag zullen we communiceren.” Andere betrokken partijen wensten niet te reageren. (adm)