Experts over het kinderloze verdriet van minister Verlinden: “Dit kan vaak op minder empathie rekenen”

“Het is een groot verdriet.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vertelt maandagavond in het Play4-programma Viva la feta openhartig over het feit dat ze geen kinderen heeft, en vermoedelijk ook nooit zal krijgen. “Ik heb er niet voor gekozen, maar dat is hoe het leven loopt.” Sociaal kinderloos, heet dat in het jargon. “En dat kan vaak op minder empathie rekenen”, zeggen experts. “Onterecht.”