Franse president Macron wil pensioenhervorming koste wat kost doordrukken, maar “via democratische weg”

“Na maanden van politiek en sociaal overleg en meer dan 170 uren van debatten, die resulteerden in de stemming over een compromistekst in Senaat en Assemblée, heeft de president aan de voorzitters van beide kamers de wens uitgedrukt dat de tekst over de pensioenen het democratisch proces kan doorlopen met respect voor iedereen”, aldus het Elysée zondagavond in een verklaring.

“Na intimidatiepogingen en bedreigingen tegen verkozenen en schade aan kantoren en openbare gebouwen heeft de president Senaatsvoorzitter Gérard Larcher en Assembléevoorzitter Yaël Braun-Pivet gebeld om zijn steun te betuigen aan het parlement en alle parlementsleden, net als aan de mobilisatie van de regering om ervoor te zorgen dat alles in het werk wordt gesteld om hen te beschermen.”

Premier Borne zette donderdag het grondwetsartikel 49.3 in om de controversiële hervorming zonder stemming door te voeren. Maandag zullen twee moties van wantrouwen besproken en gestemd worden, maar het lijkt moeilijk om daarvoor een absolute meerderheid te verkrijgen en dus de regering te doen vallen.

De verwerping van de moties betekent de definitieve goedkeuring van de hervorming in het parlement, maar links heeft al aangekondigd dat het in beroep gaat bij het Grondwettelijk Hof.

Na de aankondiging dat Borne 49.3 zou inzetten, ontstonden spontaan en in heel Frankrijk betogingen tegen de hervorming die de pensioenleeftijd verlegt van 62 naar 64 jaar. Ook de voorbije dagen bleef het onrustig, met hier en daar geweld.