AA Gent duwt Club Brugge uit de top vier, maar Hein Vanhaezebrouck is voorzichtig: “Er kan nog van alles gebeuren”

AA Gent heeft een gouden zaak gedaan in de strijd om de top vier. De Buffalo’s straften puntenverlies van Club Brugge genadeloos af en springen over blauw-zwart naar de vierde plaats. Met twee punten voorsprong en nog vier wedstrijden te gaan hebben de troepen van Vanhaezebrouck plots de beste papieren om de Champions’ Play-offs te halen.

Gent zit in een betere flow dan het nummer 5 in de competitiestand, Club Brugge, waar ook nieuwe T1 Rik De Mil de trein voorlopig niet op de rails krijgt. Blauw-zwart kon geen vuist maken tegen KV Kortrijk, terwijl de ballen bij de Buffalo’s weer vlot binnengingen. Geeft Gent het ticket voor Play-off 1 nog uit handen? Trainer Hein Vanhaezebrouck blijft op zijn hoede. “Vorig seizoen stonden we op twee wedstrijden van het einde in de top vier. (zwijgt even) En toen waren de cameramannen plots verdwenen (waarna het alsnog fout liep na een gelijkspel tegen Cercle Brugge, red.). Er kan dus nog van alles gebeuren.” Of hij snakt naar dat ticket voor Play-off 1? “Ik snak naar niks. Ik snak naar rust.”

Vanhaezebrouck op z’n Vanhaezebroucks dus, maar feit blijft dat AA Gent een gouden zaak deed in de strijd om de top vier. Sinds de komst van Gift Orban scoort Gent bijzonder vlot. Ook zondagavond tegen Eupen gingen er weer drie ballen tegen de netten. De onvermijdelijke Orban, die de voorbije weken de helft van de Gentse competitiegoals maakte, toonde dit keer dat hij meer kan dan alleen scoren. Met de buitenkant van zijn rechtervoet stuurde hij Cuypers op weg naar de 1-0. Orban zijn eerste assist voor AA Gent, en Cuypers staat zo weer mee aan de leiding in de topschuttersstand. Ook zelf scoren is Orban niet verleerd. Het tweede doelpunt kwam dan wel niet op zijn naam, hij was het wel die de Eupen-verdedigers tot een owngoal dwong. Zo had de Nigeriaan opnieuw een belangrijk aandeel in de 3-0-zege tegen Eupen.

Tissoudali op komst

Gent zit sinds zijn komst steeds meer in een opwaartse spiraal. Denk ook aan de triomf tegen Basaksehir in de Conference League. Ook uit de Gentse ziekenboeg komt er na de interlandbreak wellicht goed nieuws, met de mogelijke terugkeer van Tarik Tissoudali. Met nog vier speeldagen te gaan steekt AA Gent de hand nadrukkelijk uit naar Play-off 1.