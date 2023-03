De democratie dreigt wereldwijd in een sukkelstraatje te belanden. Volgens het jaarlijkse democratierapport leven nu 5,7 miljard mensen – een goede 72 procent van de wereldbevolking – onder een autoritair bewind. Voor het eerst in twintig jaar zijn er meer autocratieën dan democratieën. En toch is de toekomst niet helemaal somber.