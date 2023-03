Geen hattrick van Gift Orban deze keer, maar de jonge Nigeriaan was ook zonder doelpunt opnieuw van goudwaarde voor AA Gent. Het 20-jarige fenomeen gaf zijn eerste assist in Gentse loondienst en zette spitsbroeder Hugo Cuypers zo op weg naar de 1-0. Of hoe het duo elkaar steeds beter vindt. Al was coach Hein Vanhaezebrouck achteraf toch niet helemaal tevreden over hun prestaties.