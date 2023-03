Wikifin viert tiende verjaardag met Week van het Geld

De Week van het Geld is al aan de achtste editie toe en blijft ieder jaar groeien. In 2022 nam een kwart minder leerlingen deel dan nu en deden zo’n 800 klassen van het secundair onderwijs mee aan de Wikifin Quiz, terwijl dat er dit keer meer dan 1.000 zijn. En dat is belangrijk, volgens FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. “Leren omgaan met geldzaken is in de huidige maatschappij een onmisbare vaardigheid. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg starten om jongeren hierop voor te bereiden.”

Op maandag 20 maart wordt het startschot van de week gegeven in het Wikifin Lab, een interactief centrum waar leerlingen experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijks leven. Daar zullen de vicepremiers Vincent Van Peteghem (CD&V) en David Clarinval (MR) en staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD/MR) vier video’s voorstellen over cryptomunten, belastingen, kredieten en beleggen.

Lespakket, spelletjes, quiz

Naar aanleiding van de achtste editie van de Week van het Geld ontwikkelde Wikifin het lespakket EuroKiD, waarmee leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar leren rekenen met munten en biljetten. Ook het vijfde en zesde leerjaar krijgen nieuw materiaal: zij zullen met een doe-krantje leerrijke opdrachten rond geldzaken uitvoeren.

Voorts krijgen leerlingen van de lagere school net als vorig jaar toegang tot de spelletjes ‘budg€tPRET’ en ‘Just’in Budget’, waarmee ze spelenderwijs een budget leren beheren. In de Wikifin Quiz, die gericht is op oudere leerlingen, komen vooral thema’s als budgetbeheer, sparen, betaalmiddelen en fraude aan bod.

“Wikifin is tot een referentie voor financiële educatie uitgegroeid en we blijven de komende jaren met evenveel enthousiasme verder bouwen aan ons aanbod”, sluit Servais af.