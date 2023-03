Dreiging van watergerelateerde crises brengt 190 miljoen kinderen in gevaar, waarschuwt Unicef

De drievoudige bedreiging blijkt het grootst te zijn in Benin, Burkina Faso, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Niger, Nigeria, Somalië en Tsjaad, waardoor West- en Centraal-Afrika volgens de analyse een van de meest waterarme en door het klimaat getroffen regio’s ter wereld is. Veel van de zwaarst getroffen landen, met name in de Sahel, worden ook geconfronteerd met instabiliteit en gewapende conflicten, waardoor de toegang van kinderen tot zuiver water en sanitaire voorzieningen nog moeilijker wordt.

In de tien hotspots heeft bijna een derde van de kinderen thuis geen toegang tot zuiver water, en twee derde niet tot sanitaire basisvoorzieningen. Een kwart van de kinderen heeft geen andere keuze dan open defecatie. Ook de handhygiëne is beperkt: driekwart van de kinderen kan zijn handen niet wassen bij gebrek aan water en zeep thuis.

De nieuwe analyse komt in de aanloop naar de VN-waterconferentie 2023, die van 22 tot 24 maart in New York plaatsvindt. UNICEF roept de deelnemers op om het nodige te doen. “Investeren in klimaatbestendig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne is niet alleen een kwestie van het beschermen van de gezondheid van kinderen vandaag, maar ook van het waarborgen van een duurzame toekomst voor toekomstige generaties”, zegt Sanjay Wijesekera, programmadirecteur bij UNICEF.