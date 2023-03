Colombiaanse president Gustavo Petro trekt streep door staakt-het-vuren met drugskartel

“Ik heb de veiligheidstroepen opgedragen alle militaire operaties tegen de Clan del Golfo opnieuw te activeren”, schreef president Petro op Twitter. Volgens de Colombiaanse regering maakt het drugskartel zich al twee weken schuldig aan het intimideren en aanvallen van burgers in het noordoosten van het land. “We zullen niet toestaan dat ze blijven onrust en terreur zaaien in onze gemeenschappen”, aldus president Petro.

De deal gold oorspronkelijk voor de linkse ELN-guerrillabeweging, dissidenten van de al ontwapende FARC-beweging en drugsbendes. Het akkoord loopt tot 30 juni 2023, maar het staakt-het-vuren met de ELN-guerrillabeweging werd al na een paar dagen opgeschort.

“Totale vrede”

De wapenstilstand was het belangrijkste doel van de linkse regering, die in augustus 2022 aan de macht kwam, in het kader van haar initiatief voor “totale vrede”. De regering biedt de leden van de gewapende groepen naar verluidt een inschikkelijke juridische behandeling aan in ruil voor ontwapening.

De Clan del Golfo rekruteert zijn manschappen onder voormalige rechtse paramilitairen. Volgens officiële schattingen zou het kartel verantwoordelijk zijn voor 30 tot 60 procent van de drugsuitvoer uit Colombia.