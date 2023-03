Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir naar New York voor VN-waterconferentie

De Vlaamse ministers van Omgeving en Mobiliteit Zuhal Demir (N-VA) en Lydia Peeters (Open VLD) reizen deze week naar New York voor de eerste waterconferentie van de Verenigde Naties in bijna 50 jaar. Peeters en Demir zullen er onder meer de Vlaamse Blue Deal voorstellen, die waterschaarste en droogte moet aanpakken.

In het kader van de Blue Deal, die Demir in 2020 uitwerkte, komt er in Vlaanderen 748 hectare natte natuur bij. Zowat 14 kilometer aan waterlopen is opnieuw natuurlijk ingericht, zodat water minder snel wordt afgevoerd. Daarnaast komen er onder meer nog 350 extra stuwtjes om water op te slaan en wordt er ruimte vrijgemaakt om 35 miljoen liter extra regenwater op te vangen.

De VN-waterconferentie wordt woensdag geopend door secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. Demir is de Belgische delegatieleider en zal net als Peeters het woord voeren namens België en Vlaanderen en “concrete commitment uitspreken”, klinkt het in een persbericht.

De beide ministers maken van de gelegenheid gebruik om enkele bilaterale ontmoetingen te organiseren. Zo zien ze de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, de Belgische VN-ambassadeur Philippe Kridelka en VN-watergezant Henk Ovink, net als een aantal waterexperten. Peeters en Demir gaan ook in New York bekijken hoe de stad beschermd wordt tegen overstromingen.

De VN-waterconferentie vindt plaats van 22 tot 24 maart.