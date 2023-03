Europese bankaandelen kleuren donkerrood ondanks overname Credit Suisse

LEES OOK. Is met overname van Credit Suisse een bankencrisis afgewend? En wat is er precies aan de hand? (+)

Het aandeel van de Franse bank BNP Paribas, de moedergroep van BNP Paribas Fortis, verloor maandagochtend 8 procent, terwijl de Duitse grootbank Deutsche Bank 5 procent lager noteerde. In Nederland ging ING 9 procent lager en ABN AMRO bijna 8 procent.

Op de beurs van Brussel daalde het aandeel van bank-verzekeraar KBC tot meer dan 4 procent. Rond 9.42 uur stond het op een verlies van nog bijna 3 procent. De Bel20-sterindex, waar KBC deel van uitmaakt, noteerde op dat moment op een verlies van 1,5 procent.

In Zwitserland opende het aandeel van UBS met 8,8 procent verlies, terwijl Credit Suisse 63 procent lager ging.

LEES OOK. Plannen om Silicon Valley Bank in stukken te verkopen

Ook de Aziatische beurzen noteerden verlies. In Japan eindigde de beurs van Tokio in het rood. De sterindex Nikkei sloot de dag af met een verlies van 1,42 procent op 26.945,67 punten. De Australische index S&P ASX 200 verloor 1,38 procent, en de beurs van Hongkong noteerde tussentijds met een verlies van meer dan 3 procent.

De bankaandelen op de Aziatische beurzen deelden in de verliezen. Zo zakten de Britse banken HSBC en Standard Chartered, die allebei beursnoteringen hebben in Hongkong, rond de 6 procent. En de Japanse banken Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group, die aanvankelijk leken te herstellen, daalden tot ruim 2 procent.

Tijdens het weekend werd bekendgemaakt dat Credit Suisse voor zowat 3 miljard euro wordt overgenomen door UBS. De aandeel- en obligatiehouders van Credit Suisse lijden daarbij zware verliezen. De bank was vrijdag nog ongeveer 7,6 miljard euro waard.