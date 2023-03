Doorsnee brutoloon ligt op 3.300 euro in Vlaanderen, 3.030 euro in Wallonië

De brutolonen zijn in een jaar met 10,15 procent toegenomen in Vlaanderen en met 9,59 procent in Wallonië. Dat meldt loonberekenaar SD Worx maandag op basis van salarisgegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen.

In Vlaanderen bedraagt het bruto mediaanloon (de helft verdient meer, de andere helft minder, red.) nu 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling, in Wallonië is dat 3.030 euro. Wie in Brussel werkt, verdient meer. Daar ligt het bruto mediaanloon op 3.650 euro (+10,72 procent).

“Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen”, zegt Virginie Verschooris van SD Worx. “De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen, gaat het in totaal om bijna 20 procent: 18 procent in Vlaanderen en 19 procent in Brussel.”

De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot 2.906,5 euro, exclusief premies en sector- of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon (3.013,5 euro) voor arbeiders, Brussel het laagste (2.767,5 euro), al was de stijging in Brussel wel het hoogst met 12,6 procent. Voor bedienden is regio Brussel ‘the place to be’ met een mediaanloon van 4.220 euro. Naast regio spelen ook sector en bedrijfsgrootte een rol.