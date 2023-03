Vader en broer Sanda Dia halen uit naar Reuzegommers: “Ik heb geen haat, jullie moeten niet naar gevangenis, maar jullie waren Sanda’s vrienden niet”

Op het proces rond de dood van Sanda Dia heeft Ousmane Dia, de vader van Sanda, maandagochtend het woord genomen. Hij haalde uit naar de Reuzegommers en hun ouders. “Ik heb geen haat, jullie moeten niet naar de gevangenis. Maar jullie waren Sanda’s vrienden niet, want een vriend laat je niet in de steek”, klonk het.

“Ik ben Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia, en ik ben boos. Ik ben heel boos”, zo begon de getuigenis maandagochtend. “Ik ben boos op de KU Leuven. Ik ben boos op die jongemannen hier. Ik ben ook boos op de ouders van die jongens hier. Ik zal zeggen waarom. Op 5 december, toen ik in het ziekenhuis zat, ik hield de hand van mijn zoon vast zodat hij niet zou gaan, waren die ouders bezig met hun advocaten. De grote toppleiters van België. Ik ben boos en terecht, denk ik. Ze beweren hier dat Sanda vrienden was van die heren hier. Ik zal uitleggen waarom het niet waar is.”

“De plechtigheid van Sanda werd georganiseerd door de vrienden van Sanda. De echte vrienden. Sanda had vrienden. En die vrienden zitten hier allemaal. Ik heb alles gehoord hier. Ik heb gehoord dat Sanda jullie vriend was. Ja, die mensen hier (advocaten, red.) doen hun job, ze doen wat ze het beste kunnen: hun cliënt verdedigen. Maar iedereen in de zaal weet dat het niet waar is. Sanda kent hen amper. Wij wonen in een heel bescheiden appartement. Het huis is niet van mij. Ik heb geen oprit. Ik heb geen tuin. Dat was een van de voorwaarden. Dat was een van jullie voorwaarden om lid te zijn van Reuzegom. Sanda zocht een springplank. Maar Sanda had echte vrienden. Ik zal jullie zeggen waarom jullie geen vrienden waren van Sanda. Een vriend laat je niet in de steek.”

Sanda Dia.

“Niet naar gevangenis”

Ousmane Dia verwees daarna onder meer naar het feit dat het al niet goed ging met Sanda na de cantus in Leuven, maar dat de Reuzegommers het hebben nagelaten de doop toen te stoppen. “Het probleem is niet begonnen in Vorselaar. Het probleem is begonnen in Leuven. Jullie zouden niet alle signalen hebben mogen negeren. Ik zal het altijd blijven vragen. Ik weet dat jullie de waarheid niet willen zeggen, jullie beschermen elkaar. Ik wil niet dat jullie naar de gevangenis gaan. Nee. Maar ik zocht gewoon de waarheid. En ik zal jullie de waarheid zeggen.”

“Sanda kon zichzelf niet aankleden, hij kon niet stappen, maar toch hebben jullie hem meegesleept naar Vorselaar. En jullie beweren dat hij na een slok Ice Tea en een stuk brood terug normaal was. Hoe kunnen jullie dat zeggen? Ik vraag mij af: wat zit er in jullie hoofd?”

“Ik denk aan de ouders. Wie zijn hun ouders?”, aldus vader Dia. “Dat zijn mensen die hen beschermen. Dat is normaal. Maar echte ouders denken ook aan de ouders aan de overkant. Jullie ouders hebben dat niet gedaan. En zeggen dat jullie geen kans hadden, dat jullie geprobeerd hebben om contact op te nemen. Dat is liegen. Eén iemand heb ik ontmoet op de begraafplaats en ik heb met hem gepraat. Hij zei ik ben één van de 18. Hij zei sorry. Ik heb hem in mijn armen genomen. Ik heb gezegd: Ik vergeef je. Maar zeg aan je ouders dat ik heel kwaad ben, maar dat ik geen haat heb. Ik ben geen hater.”

“Mezelf verloren”

“Ik zal jullie zeggen wat jullie hebben veroorzaakt in mijn leven. Als ik hier kan staan en praten met jullie, dan is het dankzij de medicatie die ik neem. Anders kan ik het niet. Ik heb mezelf verloren met de dood van Sanda. Ik kan niet meer functioneren. Ik weet zelf niet hoe mijn vrouw mij tolereert”, aldus de vader van Sanda.

“En ik heb alles gehoord hier. Mensen zeggen dat het misschien de fout is van de artsen die Sanda hebben geholpen. Mensen zeggen dat het vrienden waren van Sanda. Ik heb ook gehoord dat het de fout van Sanda was omdat hij instemde. Misschien heeft Sanda ingestemd om deel te nemen aan een doop, maar niet aan een marteling tot de dood. Ik hoor dat ze hetzelfde hebben meegemaakt, maar zij zitten hier. Sanda niet.”

“Maak het verschil”

“Ik heb afgezien voordat ik hier terechtkwam in België. Ik ben dankbaar. Ik zal de eerste zijn die jullie zal helpen als er iets gebeurt op straat. Ik ben zo opgevoed en ik heb Sanda zo opgevoed. Hij had hulp nodig en niemand heeft die geboden. Ik heb geen haat. Ik wil gewoon justice. Ik wil gerechtigheid. Ik heb vertrouwen in justitie. Ik heb vertrouwen in het hof. Ik kan niet beslissen wat er met jullie zal gebeuren. Dat zal justitie beslissen. Daar ga ik mee akkoord.”

“Ik heb een boodschap aan iedereen en vooral aan de jeugd: Wij kunnen het verschil maken. Wij allemaal. Jullie kunnen het verschil maken. Maak het verschil.”

“Jullie weten wat er in de laatste uren van zijn leven gebeurd is, wij niet. Dat breekt mij.” Dat zei Seydou De Vel, de broer van Sanda Dia, maandagochtend op het proces rond de dood van de overleden student. Hij onderstreepte dat hij na 4,5 jaar nog niet weet wie de dodelijke vissaus heeft toegediend.

Seydou De Vel, de broer van Sanda Dia.

Seydou De Vel onderstreepte dat “zijn broer afgelopen week achttien keer opnieuw is gestorven”, door telkens het verhaal opnieuw te moeten aanhoren. Hij veegde ook de verklaringen van de Reuzegommers van tafel dat ze Sanda als hun vriend beschouwden. “Sanda zag Reuzegom wel degelijk als een opstapje voor zijn verdere carrière, iets anders beweren klopt niet. Jullie weten ook niet wat het is om als jongen van kleur op te groeien in een omgeving die overwegend wit is. Wij moeten net dat tikje meer doen om iets te bereiken”, aldus Seydou.

“Er zijn twee vragen waar ik een antwoord op wil om de zaak rond te maken. Wie heeft de vissaus toegediend en wie heeft de vrouw aan de garagebox wandelen gestuurd onder het mom dat de doop bijna voorbij was? Twee vragen waar we na 4,5 jaar nog geen antwoord op hebben”, klonk het verder. “Ik apprecieer jullie verontschuldigingen, maar ik weet niet of ik ze kan accepteren. Ik vraag me namelijk af of jullie genoeg zelfreflectie hebben om verontschuldigingen te uiten die ik wil horen.”

Volgens Seydou hebben de Reuzegommers hem niet enkel zijn broer, maar ook zijn vaderschap ontnomen. “Een maand nadat ik mijn broer moest begraven, ben ik voor het eerst vader geworden. Ik heb die geboorte verdwaasd meegemaakt. Mijn kind is nu vier jaar en ik heb het gevoel dat ik er niet voor haar kan zijn. Ook zij is getekend voor het leven, al sinds ze in de buik van haar moeder zat.”

“Blijf geloven in goedheid van de mens”

Seydou benadrukte wel dat hij de heksenjacht op de Reuzegommers niet goedkeurt en daar niet achter staat. “Toen Sanda gestorven is, is een deel van mij gestorven. Desondanks blijf ik geloven in de goedheid van de mens door familie, vrienden en mensen die ons steunen. Ook door Sanda. Dat pakken jullie niet af van mij.”

Ook zijn partner, Marie Van Steenkiste, sprak de achttien beklaagde Reuzegommers toe. “Jullie houding nu weegt niet op tegen wat er 4,5 jaar geleden is gebeurd”, aldus Van Steenkiste, die zei dat haar schoonvader uit elke vezel verdriet uitdraagt en ze haar partner niet meer kende. “Er wordt hier gesproken over een letterlijk brandmerk, maar dat hebben wij nooit gewild. Die mannen horen niet thuis in de gevangenis, maar een strafblad geeft wel een maatschappelijk, zichtbaar signaal. Maar zij verdienen ook een tweede kans.”