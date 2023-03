Reclameregels voor virtuele munten: “De enige garantie in crypto is het risico”

Reclame voor virtuele munten, zoals Bitcoin, wordt vanaf midden mei gereguleerd. Zo zal bij elke reclameboodschap de waarschuwing “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico” moeten staan. Dat meldt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aan virtuele munten zijn heel wat risico’s verbonden, zoals brutale koersschommelingen en kwetsbaarheid voor fraude. Er is ook nog geen wettelijke omkadering voor. De FSMA werkte daarom regels uit om alvast reclame voor virtuele munten te reguleren. De regels gelden vanaf 17 mei.

Het basisprincipe van de nieuwe regels is dat reclame correct moet zijn en niet mag misleiden. “Zo mag de reclame geen nadruk leggen op de mogelijke voordelen, zonder ook een correcte indicatie te geven van de risico’s, beperkingen of voorwaarden”, aldus de FSMA. De boodschap mag ook geen verklaring bevatten over toekomstige waarde of rendement.

Elke reclameboodschap zal ook een waarschuwingszin moeten tonen, en een link of een verwijzing naar een meer uitgebreide waarschuwing. En ‘massacampagnes’ - campagnes die bij minstens 25.000 consumenten verspreid worden - moeten minstens tien dagen op voorhand gemeld worden bij de autoriteit, zodat zij indien nodig kan ingrijpen nog voor de campagne gestart is.

De FSMA zet ook in op financiële educatie over virtuele munten. Zo werd er maandag een op jongeren gerichte educatieve video gelanceerd, naar aanleiding van de start van de Week van het Geld. Dat is een jaarlijkse themaweek in scholen om het belang van financiële educatie in de kijker te zetten. Daarnaast werkt de autoriteit aan een spelmodule die jongeren moet “confronteren” met de risico’s. Dat na de vaststelling dat vooral jongeren virtuele munten kopen.