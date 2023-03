Zit ze in de tribune, dan heb je een probleem: “vloek” van wereldster Kim Kardashian houdt de voetbalwereld bezig

Paris Saint-Germain leed zondag zijn vierde nederlaag van het seizoen in de Ligue 1. Op de 28e speeldag gingen Lionel Messi en co. met 0-2 onderuit tegen Rennes en Arthur Theate.

Theate, de hele match achterin bij Rennes, zag Karl Toko Ekambi op slag van rust de score openen. Drie minuten na de pauze zorgde Arnaud Kalimuendo voor de 0-2. In de heenronde was Rennes ook al te sterk voor PSG. Toen verloor het sterrenensemble met 1-0. Maar nu leed het voor het eerst in 715 dagen (en 35 matchen) nog eens een thuisnederlaag in de competitie.

De boosdoener? Niemand minder dan Kim Kardashian. Zo klinkt het toch op sociale media. De wereldster was een opvallende aanwezige in Parijs voor PSG-Rennes en zag de (uitgefloten) Lionel Messi dus verliezen. Enkele dagen eerder was Kardashian ook aanwezig bij de Europese clash tussen Arsenal en Sporting CP, na strafschoppen gewonnen door de bezoekers.

Er werd dus al snel gesproken over een ‘Kim Kardashian Vloek’. Waar ze haar volgende voetbalbezoekje zal brengen, is voorlopig niet geweten.

Gelukkig waren de kids van de wereldster blij met het ‘wuifje’ van Messi en, voordien al eens, het telefoontje van Arsenal-speler Bukayo Saka.

In het verleden was er wel eens sprake van een ‘Drake Vloek’. De Canadese rapper had de neiging om steeds op de verkeerde ploegen te wedden en spelers te zien verliezen nadat hij met hen een foto had gemaakt. Die vloek werd echter doorbroken met de voorbije WK-finale, toen Drake veel geld had ingezet op latere wereldkampioen Argentinië.